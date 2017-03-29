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Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

Çorlu'daki genelevde, müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

29.03.2017 - 08:26
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çorlu

Çorlu-Tekirdağ Karayolu üzerinde bulunan genelevde meydana gelen kavgada, müşteri olarak içeri giren M.E., iddiaya göre odada ilişki kuracağı kadınla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. M.E.’nin kadının boğazını sıkması üzerine genelevde bulunan özel güvenlik görevlisine haber verildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BACAĞINDAN VURDU

Odaya gelen güvenlik görevlisi A.S., M.E.’yi dışarı çıkardı. Duruma sinirlenen M.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.S.’yi bacağından vurdu. Bu sırada panikleyerek silahını elinden düşüren M.E. de tabancanın ateş alması sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.E. ve A.S., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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