27 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah 27 bini buldu.

SINIR KAPISINDAN İLLERE DAĞILIYORLAR

Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına alınıyor.

Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin polis ile gümrük görevlileri tarafından yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Son işlemlerin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

Bayram için giden Suriyeliler erken dönüyor VİDEO

31 ARALIK'A KADAR DÖNÜŞLER SÜRECEK

Suriyelilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.