taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.281
USD
3,8636
EURO
4,7747
ALTIN
164,35
PETR
64,4800

2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan Tesla Türkiye'de

Tesla’nın tümüyle elektrikle çalışan Model S P100D modeli, Antalya'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen otomobil ve tekne fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Farklı modellerin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören yaklaşık bir milyon lira değerindeki Tesla’nın elektrikle çalışan P100D modeli otomobili oldu.

2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan Tesla Türkiye'de

TAM BİR HIZ MAKİNASI

Fuarın gözdesi olan Tesla Model S P100D'nin en can alıcı özelliği, 2,7 saniye gibi kısa bir sürede 100 km/s ortalama hıza ulaşması ve yine aynı saniyede 0 km/s başlangıç noktasına düşebilmesi. Otomatik pilot sistemini de üzerinde barındıran otomobil, 770 beygirlik elektrikli motoruyla içten yanmalı motorlara nazire yapıyor. Güçlü motoruyla performans anlamında da sınırları aşan P100D, 250 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan Tesla Türkiye'de

ÇİFT MOTORA SAHİP

Tesla P100D, dört çeker sistemi destekleyen iki adet elektrikli motora sahip. Motorlardan biri aracın 2 tekerleğine, diğeri ise kalan 2 tekerleğe hükmediyor. Böylece araç güç paylaşımı sayesinde stabil bir performans sergileyebiliyor.

2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan Tesla Türkiye'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil
İngiliz lüks otomobil markası, fiyatıyla dudak uçuklatan yeni otomobilini tanıttı.
Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan
Otokar, toplu taşımada dönüşüm başlatan Amman'ın 100 otobüslük ihalesini kazandı.
10 vitesli performans canavarı görücüye çıkıyor
Japon otomobil üreticilerinden Acura, yeni modeli üçüncü nesil RDX'i tanıtıyor.
Opel Grandland X'in Türkiye fiyatı belli oldu
2017 ve 2018 modelleri için iki ayrı katalogla çıkan Grandland X'in fiyatı beklentileri aşmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

115
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

68
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

91
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

52
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

78
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

392
TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM