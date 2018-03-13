2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan Tesla Türkiye'de

Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen otomobil ve tekne fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Farklı modellerin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören yaklaşık bir milyon lira değerindeki Tesla’nın elektrikle çalışan P100D modeli otomobili oldu.

TAM BİR HIZ MAKİNASI

Fuarın gözdesi olan Tesla Model S P100D'nin en can alıcı özelliği, 2,7 saniye gibi kısa bir sürede 100 km/s ortalama hıza ulaşması ve yine aynı saniyede 0 km/s başlangıç noktasına düşebilmesi. Otomatik pilot sistemini de üzerinde barındıran otomobil, 770 beygirlik elektrikli motoruyla içten yanmalı motorlara nazire yapıyor. Güçlü motoruyla performans anlamında da sınırları aşan P100D, 250 km/s maksimum hıza erişebiliyor.

ÇİFT MOTORA SAHİP

Tesla P100D, dört çeker sistemi destekleyen iki adet elektrikli motora sahip. Motorlardan biri aracın 2 tekerleğine, diğeri ise kalan 2 tekerleğe hükmediyor. Böylece araç güç paylaşımı sayesinde stabil bir performans sergileyebiliyor.