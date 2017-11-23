taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.815
USD
3,9091
EURO
4,6338
ALTIN
162,09
PETR
62,9800

27 yaşında dünyanın en geç milyarderi oldu

İrlandalı girişimci John Collison, şirketini kısa sürede büyüterek Elon Musk ve Peter Thiel'dan destek aldı.

23.11.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. Dünya

27 yaşındaki İrlandalı girişimci John Collison, 2011'de kurduğu internet ödeme sistemi Stripe ile dünyanın kendi servetini yaratan en genç milyarderi oldu. 100 binden fazla müşterisi bulunan şirketin 2016 yılı itibarıyla değeri 9 milyar 200 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Forbes dergisinin haberinde, John Collison ve şirketi birlikte kurduğu 29 yaşındaki ağabeyi, mobil mesaj uygulaması Snapchat'in sahiplerinden Patrick Collison'ın kişisel servetleri 1 milyar 300 milyon dolar olarak belirtildi. En genç milyarderler sıralamasında Collison'ı, Snapchat'in diğer ana ortağı 27 yaşındaki Evan Spiegel ve Patrick Collison takip ediyor.

27 yaşında dünyanın en geç milyarderi oldu

NE KADAR PARAN VAR SORUSUNA VERECEK BİR CEVABI YOK

John Collison, birçok kişi tarafından sorulan ne kadar parası olduğu sorusunu "İlginç bir cevap vermemi bekliyorlar. Ama böyle bir cevabım yok." diye yanıtlıyor.

Collison, "Bana zengin olduktan sonra hayatımın nasıl değiştiğini soruyorlar. Faberge yumurtaları koleksiyonu ve yat yarışlarından söz ediyorlar. Oysa ben sadece boş zamanlarımda koşmayı seviyorum. Bu, çok pratik ve basit bir hobi."

İrlanda'nın güneyinde yaklaşık 4 bin nüfuslu Tipperary adlı kasabada büyüyen Collison kardeşler lisede Limerick kentinde bir devlet okulunda eğitim görmüş.

Çocukluklarından beri bilgisayar programcılığına merak duyduklarını belirten John ve Patrick Collison, üniversiteyi ABD'de okumak istemiş.

Patrick Collison 2007'de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) metamatik bölümüne kabul edilirken iki yıl sonra da John Collison Harvard'a girmiş.

Collison, "Benim için her şey daha kolay oldu. Çünkü abim buraya gelmeyi başarmıştı. Ama ikimiz de başka yerlere gitmeyi hayal ediyorduk. Okumak için İngiltere'yi düşündüm ama burası yeterince uzak değildi." diyor.

27 yaşında dünyanın en geç milyarderi oldu

DAHA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADAMADAN ZENGİN OLMUŞTU

John Collison daha Harvard'a gitmeden önce zengin oldu.

İki kardeş, küçük şirketlerin eBay'de daha kolay ticaret yapabilmelerini sağlayan Auctomatic adlı yazılımlarını 2008'de 5 milyon dolara sattı.

Collison kardeşler, John Collison Harvard'a başladıktan sonra Stripe'e odaklandı. Sonra ikisi de üniversite eğitimlerini yarıda bıraktı.

27 yaşında dünyanın en geç milyarderi oldu

ŞİRKETİNİN 750 ÇALIŞANI VAR

Birçok rakibi olmasına rağmen Stripe kısa sürede büyüyerek Tesla'nın sahibi Elon Musk ve PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'dan destek aldı.

Stripe'ın bugün dünya genelinde 750 çalışanı var.

İlginizi Çekebilir
TİKA'dan Filipinler'e sağlık desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, başkent Manila'da sağlık taraması yaparak temel sağlık ihtiyaçlarına erişime katkı sağladı.
Daily Mail: ABD'nin paralı askerleri Suudi prensleri ayağından astı
ABD'de özel güvenlik şirketlerinde çalışan görevliler, Suudi prensleri ayaklarından asarak sorguluyor.
Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi
Rusya'da ölmek üzere olan adam, hastaneye getirildiğinde adeta ölüme terkedildi. Sersemleyip yere düşen adama hiç kimse yardım etmedi.
Irak’ta DEAŞ’la mücadele
Irak'ta DEAŞ'a karşı yapılan şehir operasyonlarının tamamlanmasıyla, Iraklı General Abdulemir Yarullah, yeni çöl operasyonunu duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

177
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

260
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

81
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

27
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

18
Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

48
İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM