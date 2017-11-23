27 yaşında dünyanın en geç milyarderi oldu

27 yaşındaki İrlandalı girişimci John Collison, 2011'de kurduğu internet ödeme sistemi Stripe ile dünyanın kendi servetini yaratan en genç milyarderi oldu. 100 binden fazla müşterisi bulunan şirketin 2016 yılı itibarıyla değeri 9 milyar 200 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Forbes dergisinin haberinde, John Collison ve şirketi birlikte kurduğu 29 yaşındaki ağabeyi, mobil mesaj uygulaması Snapchat'in sahiplerinden Patrick Collison'ın kişisel servetleri 1 milyar 300 milyon dolar olarak belirtildi. En genç milyarderler sıralamasında Collison'ı, Snapchat'in diğer ana ortağı 27 yaşındaki Evan Spiegel ve Patrick Collison takip ediyor.

NE KADAR PARAN VAR SORUSUNA VERECEK BİR CEVABI YOK

John Collison, birçok kişi tarafından sorulan ne kadar parası olduğu sorusunu "İlginç bir cevap vermemi bekliyorlar. Ama böyle bir cevabım yok." diye yanıtlıyor.

Collison, "Bana zengin olduktan sonra hayatımın nasıl değiştiğini soruyorlar. Faberge yumurtaları koleksiyonu ve yat yarışlarından söz ediyorlar. Oysa ben sadece boş zamanlarımda koşmayı seviyorum. Bu, çok pratik ve basit bir hobi."

İrlanda'nın güneyinde yaklaşık 4 bin nüfuslu Tipperary adlı kasabada büyüyen Collison kardeşler lisede Limerick kentinde bir devlet okulunda eğitim görmüş.

Çocukluklarından beri bilgisayar programcılığına merak duyduklarını belirten John ve Patrick Collison, üniversiteyi ABD'de okumak istemiş.

Patrick Collison 2007'de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) metamatik bölümüne kabul edilirken iki yıl sonra da John Collison Harvard'a girmiş.

Collison, "Benim için her şey daha kolay oldu. Çünkü abim buraya gelmeyi başarmıştı. Ama ikimiz de başka yerlere gitmeyi hayal ediyorduk. Okumak için İngiltere'yi düşündüm ama burası yeterince uzak değildi." diyor.

DAHA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADAMADAN ZENGİN OLMUŞTU

John Collison daha Harvard'a gitmeden önce zengin oldu.

İki kardeş, küçük şirketlerin eBay'de daha kolay ticaret yapabilmelerini sağlayan Auctomatic adlı yazılımlarını 2008'de 5 milyon dolara sattı.

Collison kardeşler, John Collison Harvard'a başladıktan sonra Stripe'e odaklandı. Sonra ikisi de üniversite eğitimlerini yarıda bıraktı.

ŞİRKETİNİN 750 ÇALIŞANI VAR

Birçok rakibi olmasına rağmen Stripe kısa sürede büyüyerek Tesla'nın sahibi Elon Musk ve PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'dan destek aldı.

Stripe'ın bugün dünya genelinde 750 çalışanı var.