27 yaşındaki kızını bavulla denize attı

Anoreksi hastalığı nedeniyle 35 kilograma kadar düşen Rus model Katerina Laktionova'nın (27) cansız bedeni, İtalya'nın Rimini kentinde bir bavulun içerisinde bulundu.

ANNESİ DENİZE ATTI

Adriyatik Denizi'nde bulunan bavulun, genç kadının annesi tarafından denize atıldığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kadının, kızının ölümü nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle de akli dengesini yitirdiği ifade edildi.

KIZININ CANSIZ BEDENİNE BİR HAFTA BAKTI..

48 yaşındaki kadının, cesedi denize attıktan sonra Rusya'ya gittiğini açıklayan Rimini Polis Teşkilatı, "Katerina anoreksi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiş. Annesi bir hafta kızının cansız bedenine öylece bakmış. Daha sonra da akli dengesini yitirerek cesedi denize atmış" açıklamasında bulundu.

Rus kadının İtalya'ya dönüp yetkililere ifade verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor