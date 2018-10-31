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27 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi

Alanya'da yaşayan 46 yaşındaki Sevim Atalay, üniversite hayaline 27 yıl sonra kavuştu.

AA | 31.10.2018 - 13:27..
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Lise mezunu 46 yaşındaki Sevim Atalay, evlenince bıraktığı eğitim hayatına 27 yıl sonra devam etti.

İki çocuğu üniversiteyi bitiren ev hanımı Sevim Atalay, doğrudan satış işiyle evine ek gelir sağlamaya çalışırken sağlık sektöründeki işinde daha doğru bilgiler edinmek isteyince üniversiteye hazırlandı.

ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Hayalindeki bölümü kazanmayı başaran Atalay, her gün 100 kilometre katederek, Gazipaşa ilçesindeki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitimini tamamlamaya çalışıyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde mesleki hayatını daha da zenginleştirmek isteyen Atalay, gençlere hedeflerini gerçekleştirme anlamında örnek olmak istiyor.

"OKUMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

Düzenli çalışarak mesleğiyle alakalı üniversiteyi kazandığını anlatan Sevim Atalay, "Antalya İmam Hatip Lisesi 1991 mezunuyum. Okumayı çok istemiştim ama hayatın verdiği tecrübeler diyorum biraz da nasip, 27 yıl sonra yeniden okulla buluşmak nasip oldu. Şükürler olsun bugün bu sıralardayım. Her zaman için okumak istemiştim. İşim tamamlayıcı sağlık sektöründe. Bir nevi şifanın doğada olması, beni buraya sürükledi. İnsanın topraktan olduğunu ve topraktan geldiğini, besinle eş ve doğal olduğu için tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünü seçtim" dedi.

"OKUMAK ZOR DEĞİL"

Mezun olunca aroma terapi bitkilerini yetiştirmeyi ve bunları tamamlayıcı tıpta kullanmaya düşündüğünü aktaran Sevim Atalay, okumanın hiç de zor olmadığını söyledi.

"İKİNCİ MUTLULUĞUMU YAŞIYORUM"

Bu yaştan sonra kendisine gelen olumlu veya olumsuz eleştirilerin olabileceğini dile getiren Atalay, "Bunu ben istedim ve hayatımda mutluyum. Şu anda da ikinci mutluluğumu yaşıyorum. Herkesin içinde bir ukde varsa okumak adına yapmasını isterim." diye konuştu.

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDE KOŞUN TAVSİYESİ

Sevim Atalay, okuma konusunda eşi ve çocuklarının kendisini desteklediğini vurgulayarak, gençlere örnek olmak istediğine vurgu yaptı. Atalay, "Beni örnek alarak ufuklarını vizyonlarını geniş tutsunlar. Hayatta mutlaka ülke ve kendi adlarına yapacak bir şeyleri vardır. Bunu başaracak adımları atmalarını istiyorum. Hayat onlara istediklerini yaşatsın diyorum" ifadelerini kullandı.


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