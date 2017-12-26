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Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde 12 kişi gözaltına alındı.

DHA | 26.12.2017 - 09:26..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve  sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

EVLERE KOÇ BAŞLARIYLA KAPILARI KIRILARAK GİRİLDİ

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi.

Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı



Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı



Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı



Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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