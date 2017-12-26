Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

EVLERE KOÇ BAŞLARIYLA KAPILARI KIRILARAK GİRİLDİ

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi.

Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.