273 yaşındaki Kaşgari Camii ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkmaya, onların bakım ve onarımlarını, restorasyonlarını yaparak İstanbul’un tarihi dokusu içinde yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu anlamda yaptığı çalışmaların sonuncusunu Eyüp’ten Pierre Loti’ye çıkan yaya yolu üzerinde yeralan tarihi Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi oluşturuyor.

MEZAR TAŞLARININ DA BAKIMI YAPILDI

Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi içinde, Cami-Tevhidhâne, Harim, Selâmlık ve Mutfak, Türbeler ve Hazîre, Çeşme ve Şadırvan ile iki adet kuyu yeralıyor.

Restorasyon kapsamında; Kaşgârî Abdullah Efendi Türbesi ve Şeyh Ali Geylanî Türbesi’nin restorasyonları yapılırken, Hazirede yeralan mezar taşlarının da temizlikleri yapıldı.

Restorasyonları Kurul onaylı projesine uygun olarak yapılan Kaşgârî Dergâhı ve Camisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yapı İşleri Müdürlüğü restore etti.