Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis'in Mutki’ye bağlı Kavakbaşı beldesi Kapaklı köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

100 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT İMHA EDİLDİ

Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Operasyon esnasında yapılan temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde EYP yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 70 adet pil ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.