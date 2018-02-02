Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda, son dönemlerde TSK tarafından Afrin Bölgesinde ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı protesto etmek amacı ile terör propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

OPERASYON YAPILDI

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 19 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda bu şahıslardan ise; 1 şahıs gözaltına alındı, 1 şahıs tutuklandı ve diğer 1 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer tespiti yapılan 16 şahsın yakalanmasına yönelik bilgilerinin ise bulundukları diğer illere bildirildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda internette sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve YPG’yi övücü paylaşımlar yaparak, terör proğagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.