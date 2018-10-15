Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
CESUR YENİ DÜNYAYI ZİYARET
Başyapıtı Cesur Yeni Dünya’nın güncelliğini sorgulayan ve panoramasını çıkaran Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret, Huxley’nin kaynak eserinin bir sağlaması niteliğinde. Cesur Yeni Dünya’dan yaklaşık otuz sene sonra yayımlanan eser, romandaki kehanetlerin ne ölçüde gerçekleştiğini mercek altına alıyor. Romanı yazarkenki öngörülerinin izini süren Huxley, dünyanın, tasavvur ettiği distopyaya çok daha büyük bir hızla dönüştüğü sonucuna varıyor.
Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret
Aldous Huxley
Çev.: Savaş Kılıç
İthaki Yay.
S.: 128
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ARTIKARANMAYANLAR GEZEGENİ
Sevinç Erbulak’ın muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı Artıkaranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.
Artıkaranmayanlar Gezegeni
Sevinç Erbulak
Hep Kitap
S.: 200
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AŞKIN KAVURDUĞU GÜNEŞ: ZEKİ MÜREN
Bu kitapta, inatçılığı, kıskançlığı, kindarlığı, hasisliği gibi zaaflarının yanısıra, ulaştığı yerde tek olma arzusuyla yanan ve bazen de anlaşılmaz bir gönül zenginliği sergileyip, âşık olduğu zaman onu sonuna kadar yaşayan bir insan var... Bu kitapta, büyük sanatkâr, sizin hayalleriniz ötesinde, tahminlerinizin ötesinde büyük bir Zeki Müren var...
Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren
Radi Dikici
Remzi Kitabevi
S.: 376
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İHTİYARLARA YER YOK
Rio Grande yakınlarında avlanan Llewlyn Moss, bir şeylerin ters gittiği belli olan bir çatışma bölgesine rast gelir. Çatışmadan geriye kalanlar arasında cesetler ve kilolarca eroinin yanı sıra bir çanta dolusu para da vardır. Moss’un kader çizgisi vereceği karar üzerine burada çatallanacak ve deyim yerindeyse bir ölüm meleği peşine takılacaktır.
İhtiyarlara Yer Yok
Cormac McCarthy
Çev.: Roza Hakmen
İthaki Yay.
S.: 248
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UYDURMA BİR ŞEYLER
Amerikalı kült yazar Chuck Palahniuk’un Uydurma Bir Şeyler’de bir araya gelen 23 hikâyesi unutulmayacak, kolay sindirilemeyecek tarzda bir evren çiziyor: Yalnızlığa gömülmüş ve kendi dillerini yaratmak zorunda kalmış karakterler, kapatıldıkları okullar ve “sağaltım” merkezlerinde hayatta kalmaya çalışan çocuklar, iş ve pazarlama dünyasında sattığı ürünle özdeşleşmeye çalışırken en yakınlarına ve kendine yabancılaşmış yetişkinler...
Uydurma Bir Şeyler
Chuck Palahniuk
Çev.: Damla Karadeniz
Ayrıntı Yay.
S.: 352
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YABANCI
Colin Wilson’ın kendi yabancılık deneyiminden hareketle iki yıl boyunca Britanya Müzesi kütüphanesine kapanarak yazdığı, 1956’da yayımlandığında büyük sansasyon yaratan ve otuzdan fazla dile çevrilen felsefi-edebi incelemesi Yabancı varoluşçuluğun “Nasıl yaşamalı?” sorusunu enine boyuna kat ediyor.
Yabancı
Colin Wilson
Çev.: Cihan Barış Özkan
Notos Yay.
S.: 439
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HAVVA'NIN CEZASI
Kız ve erkek çocuklarına, kadınlara “gelenek” ve “din” kisvesi altında şiddeti, tecavüzü, ensesti reva gören, onların kimliğini yok eden, bedenlerini ve ruhlarını örseleyip onlari diri diri mezara gömen, ekmek tekneleri olan tabiatı hunharca katleden erkekler... Bu acınası, sefil hayatın masumlarından sadece biri Havva. Henüz on iki yaşında. Kendisi gibi kötü kaderi olan bütün diğer kızları, oğlanları, kadınları temsil ediyor. Ama hepsinden bir farkı var. O, yalnızca kendisinin bedensel ve ruhsal acılarını değil, diğerlerinin ıstırabını da hissediyor...
Havva'nın Cezası
Nermin Bezmen
Doğan Kitap
S.: 216
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Pİ CEMİYETİ
Günün son dakikası... Her şeyin bittiği yer gibi görünse de, sadece 60 saniye sonra koskoca, umut dolu, yepyeni bir günün başlayacağının işaretidir. Hayat tam anlamıyla budur aslında... Her şeyin bittiği bir yerde, yeni başlangıçlar vardır. Çünkü biz, sandığımızdan çok daha güçlüyüzdür.
Pi Cemiyeti
Reha Özcan, Aytek Teoman
Hayykitap
S.: 136
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