Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

CESUR YENİ DÜNYAYI ZİYARET

Başyapıtı Cesur Yeni Dünya’nın güncelliğini sorgulayan ve panoramasını çıkaran Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret, Huxley’nin kaynak eserinin bir sağlaması niteliğinde. Cesur Yeni Dünya’dan yaklaşık otuz sene sonra yayımlanan eser, romandaki kehanetlerin ne ölçüde gerçekleştiğini mercek altına alıyor. Romanı yazarkenki öngörülerinin izini süren Huxley, dünyanın, tasavvur ettiği distopyaya çok daha büyük bir hızla dönüştüğü sonucuna varıyor.

Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret

Aldous Huxley

Çev.: Savaş Kılıç

İthaki Yay.

S.: 128

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ARTIKARANMAYANLAR GEZEGENİ

Sevinç Erbulak’ın muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı Artıkaranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.

Artıkaranmayanlar Gezegeni

Sevinç Erbulak

Hep Kitap

S.: 200

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AŞKIN KAVURDUĞU GÜNEŞ: ZEKİ MÜREN

Bu kitapta, inatçılığı, kıskançlığı, kindarlığı, hasisliği gibi zaaflarının yanısıra, ulaştığı yerde tek olma arzusuyla yanan ve bazen de anlaşılmaz bir gönül zenginliği sergileyip, âşık olduğu zaman onu sonuna kadar yaşayan bir insan var... Bu kitapta, büyük sanatkâr, sizin hayalleriniz ötesinde, tahminlerinizin ötesinde büyük bir Zeki Müren var...

Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren

Radi Dikici

Remzi Kitabevi

S.: 376

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İHTİYARLARA YER YOK

Rio Grande yakınlarında avlanan Llewlyn Moss, bir şeylerin ters gittiği belli olan bir çatışma bölgesine rast gelir. Çatışmadan geriye kalanlar arasında cesetler ve kilolarca eroinin yanı sıra bir çanta dolusu para da vardır. Moss’un kader çizgisi vereceği karar üzerine burada çatallanacak ve deyim yerindeyse bir ölüm meleği peşine takılacaktır.

İhtiyarlara Yer Yok

Cormac McCarthy

Çev.: Roza Hakmen

İthaki Yay.

S.: 248

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UYDURMA BİR ŞEYLER

Amerikalı kült yazar Chuck Palahniuk’un Uydurma Bir Şeyler’de bir araya gelen 23 hikâyesi unutulmayacak, kolay sindirilemeyecek tarzda bir evren çiziyor: Yalnızlığa gömülmüş ve kendi dillerini yaratmak zorunda kalmış karakterler, kapatıldıkları okullar ve “sağaltım” merkezlerinde hayatta kalmaya çalışan çocuklar, iş ve pazarlama dünyasında sattığı ürünle özdeşleşmeye çalışırken en yakınlarına ve kendine yabancılaşmış yetişkinler...



Uydurma Bir Şeyler

Chuck Palahniuk

Çev.: Damla Karadeniz

Ayrıntı Yay.

S.: 352

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YABANCI

Colin Wilson’ın kendi yabancılık deneyiminden hareketle iki yıl boyunca Britanya Müzesi kütüphanesine kapanarak yazdığı, 1956’da yayımlandığında büyük sansasyon yaratan ve otuzdan fazla dile çevrilen felsefi-edebi incelemesi Yabancı varoluşçuluğun “Nasıl yaşamalı?” sorusunu enine boyuna kat ediyor.

Yabancı

Colin Wilson

Çev.: Cihan Barış Özkan

Notos Yay.

S.: 439

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HAVVA'NIN CEZASI

Kız ve erkek çocuklarına, kadınlara “gelenek” ve “din” kisvesi altında şiddeti, tecavüzü, ensesti reva gören, onların kimliğini yok eden, bedenlerini ve ruhlarını örseleyip onlari diri diri mezara gömen, ekmek tekneleri olan tabiatı hunharca katleden erkekler... Bu acınası, sefil hayatın masumlarından sadece biri Havva. Henüz on iki yaşında. Kendisi gibi kötü kaderi olan bütün diğer kızları, oğlanları, kadınları temsil ediyor. Ama hepsinden bir farkı var. O, yalnızca kendisinin bedensel ve ruhsal acılarını değil, diğerlerinin ıstırabını da hissediyor...

Havva'nın Cezası

Nermin Bezmen

Doğan Kitap

S.: 216

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Pİ CEMİYETİ

Günün son dakikası... Her şeyin bittiği yer gibi görünse de, sadece 60 saniye sonra koskoca, umut dolu, yepyeni bir günün başlayacağının işaretidir. Hayat tam anlamıyla budur aslında... Her şeyin bittiği bir yerde, yeni başlangıçlar vardır. Çünkü biz, sandığımızdan çok daha güçlüyüzdür.

Pi Cemiyeti

Reha Özcan, Aytek Teoman

Hayykitap

S.: 136

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