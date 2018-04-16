Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
YAZILAR, YANITLAR
Arif Yılmaz’ın derleyip hazırladığı bu kitap, Aksal’ın 1939 yılında birlikte yayımlanan ilk iki yazısından (“Bitaraf Münekkit” ve “İki Mizah”) 1992’de Füsun Akatlı’nın Muhsin Ertuğrul üzerine sorularına verdiği yanıtlara kadar, deneme, eleştiri, söyleşi, röportaj, anket ve anı gibi değişik türlerde yazılardan oluşuyor.
Yazılar, Yanıtlar
Sabahattin Kudret Aksal
Haz.: Arif Yılmaz
Yapı Kredi Yay.
S.: 280
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
OKUMA SANATI
Okuma Sanatı kitabında filozof Damon Young, okumanın ne kadar keyifli bir uğraş olduğunu Virginia Woolf’un günlüklerinden Batman çizgi romanlarına kadar edebiyatın içinden birbirinden değerli örneklerle gözler önüne seriyor. Young, okumakla geçen bir hayat boyunca yaptığı hataları ve yaşadığı aydınlanma anlarını içten ve esprili bir dille anlatıyor.
Okuma Sanatı
Damon Young
Maya Kitap
S.: 224
Kitabı satın almak için tıklayınız: nobelkitap
ALICE B. TOKLAS'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ
Yirminci yüzyılın sanat ve edebiyat dünyasına öncülük eden bir kent: Paris. Umut dolu yıllar ve umut dolu yaratıcı insanlar. O zamanlar henüz kimsenin dönüp resimlerine bakmadığı Picasso, Matisse, Gris, Braque; savaş yaralarıyla ölen Apollinaire; yeniyetme bir yazar, Ernest Hemingway; biraz biraz ünlenmiş Sherwood Anderson ve daha niceleri...
Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü
Gertrude Stein
Çev.: Nesrin Kasap
Metis Yay.
S.: 280
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
ÇOCUKLU HAYAT
Çocuğuyla düşe kalka büyüyen tüm anne babalara ve çocuklu hayatın bir parçası olan herkese...
Çocuklu Hayat
Yankı Yazgan
Destek Yay.
S.: 144
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
SANMAKİ YALNIZSIN
Çünkü sevmek, yeni bir dil inşa etmek demek. İki kişilik bir dil. Çünkü aşkın olduğu yerde muhakkak kelam vardır, sessizlik değil.
Sanmaki Yalnızsın
Elif Şafak
Doğan Kitap
S.: 220
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR
Bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor ve tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer; uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksulluktan, kıtlıktan, sıtmadan çıktı. Bu nefer tam da tükendik dediğimiz ve büyük bir umutla yeni bir Kızılelma aradığımız yerden doğdu.
Tarih Bizi Çağırıyor
Tufan Gündüz / Pelin Çift
Yeditepe Yay.
S.: 208
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BEN HEP KAYBETTİM
... Bir kadının tükendiğine neden olduysan, seni de tüketir. Ama bir kadının nefretine neden olduysan eğer, dönüşü yok, çok şey kaybettin demektir...
Ben Hep Kaybettim
Mehmet Ali Kılınç
Destek Yay.
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Damla Karakuş