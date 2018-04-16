Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

YAZILAR, YANITLAR

Arif Yılmaz’ın derleyip hazırladığı bu kitap, Aksal’ın 1939 yılında birlikte yayımlanan ilk iki yazısından (“Bitaraf Münekkit” ve “İki Mizah”) 1992’de Füsun Akatlı’nın Muhsin Ertuğrul üzerine sorularına verdiği yanıtlara kadar, deneme, eleştiri, söyleşi, röportaj, anket ve anı gibi değişik türlerde yazılardan oluşuyor.

Yazılar, Yanıtlar

Sabahattin Kudret Aksal

Haz.: Arif Yılmaz

Yapı Kredi Yay.

S.: 280

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OKUMA SANATI

Okuma Sanatı kitabında filozof Damon Young, okumanın ne kadar keyifli bir uğraş olduğunu Virginia Woolf’un günlüklerinden Batman çizgi romanlarına kadar edebiyatın içinden birbirinden değerli örneklerle gözler önüne seriyor. Young, okumakla geçen bir hayat boyunca yaptığı hataları ve yaşadığı aydınlanma anlarını içten ve esprili bir dille anlatıyor.

Okuma Sanatı

Damon Young

Maya Kitap

S.: 224

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ALICE B. TOKLAS'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ

Yirminci yüzyılın sanat ve edebiyat dünyasına öncülük eden bir kent: Paris. Umut dolu yıllar ve umut dolu yaratıcı insanlar. O zamanlar henüz kimsenin dönüp resimlerine bakmadığı Picasso, Matisse, Gris, Braque; savaş yaralarıyla ölen Apollinaire; yeniyetme bir yazar, Ernest Hemingway; biraz biraz ünlenmiş Sherwood Anderson ve daha niceleri...

Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü

Gertrude Stein

Çev.: Nesrin Kasap

Metis Yay.

S.: 280

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ÇOCUKLU HAYAT

Çocuğuyla düşe kalka büyüyen tüm anne babalara ve çocuklu hayatın bir parçası olan herkese...

Çocuklu Hayat

Yankı Yazgan

Destek Yay.

S.: 144

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SANMAKİ YALNIZSIN

Çünkü sevmek, yeni bir dil inşa etmek demek. İki kişilik bir dil. Çünkü aşkın olduğu yerde muhakkak kelam vardır, sessizlik değil.

Sanmaki Yalnızsın

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 220

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TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR

Bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor ve tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer; uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksulluktan, kıtlıktan, sıtmadan çıktı. Bu nefer tam da tükendik dediğimiz ve büyük bir umutla yeni bir Kızılelma aradığımız yerden doğdu.

Tarih Bizi Çağırıyor

Tufan Gündüz / Pelin Çift

Yeditepe Yay.

S.: 208

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BEN HEP KAYBETTİM

... Bir kadının tükendiğine neden olduysan, seni de tüketir. Ama bir kadının nefretine neden olduysan eğer, dönüşü yok, çok şey kaybettin demektir...

Ben Hep Kaybettim

Mehmet Ali Kılınç

Destek Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]