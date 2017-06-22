taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.390
USD
3,5309
EURO
3,9498
ALTIN
142,17
PETR
44,7800

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen birçok adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

22.06.2017 - 06:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen 12 adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri,  havadan da polis helikopteri destek verdi.

Binaların çevresinde uçan polis helikopterini ve sokaktaki polisleri gören bazı mahalle sakinlerinin ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Operasyon kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi 944. Sokakta bulunan bir binanın zemin katındaki bir daireye özel harekat polisleri ile birlikte giren polis ekipleri dairede aramalar yaptı. Polis ekipleri, Sarıgöl Mahallesi Sakarya sokakta bulunan bir gecekonduya da operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik helikopter destekli operasyonda aynı evde 7 kişi yakalandı
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde sabah saat 05.48'de 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Eruh kırsalında çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit
Siirt'in Eruh İlçesi kırsalında, teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

212
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

89
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

77
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

111
Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

6
Türk askeri Katar'a gidiyor

Türk askeri Katar'a gidiyor

14
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM