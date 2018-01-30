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28 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 60 şüpheliyi yakalamak için 28 ilde operasyon düzenlendi.

İHA | 30.01.2018 - 11:16..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına sözde ‘eğitim danışmanlığı’ yaptıkları ileri sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

60 ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere 28 kentte 60 adrese operasyon düzenledi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında FETÖ zanlısı bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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