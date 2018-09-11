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28 işçiyi taşıyan araca trafikten men ve para cezası

Bursa’da 2 kamyonetin üzerinde toplam 28 mevsimlik işçiyi taşıyan iki araç sürücüsüne 4 bin TL para cezası kesildi. Kamyonetler de trafikten men edildi.

DHA | 11.09.2018 - 21:12..
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İnegöl ilçesi Ankara Karayolu'nda denetim yapan Bölge Trafik ekipleri, durdurdukları Yüksel Y. yönetimindeki 43 U 3732 plakalı kamyonetin kasasında 16 mevsimlik işçinin, Beyazıt A. yönetimindeki 16 AOP 15 plakalı kamyonetin kasasında ise 12 mevimlik işçinin yolculuk yaptığını tespit etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Durdurulan kamyonetten atlayan bazı işçiler korkudan kaçarken, polisler her iki sürücüye toplam 4 bin TL para cezası keserken, kamyonetleri de trafikten men etti.

Bu tür yolculuklara izin vermeyeceklerini belirten polisler, denetimlerini sürdüreceklerini açıkladılar.28 işçiyi taşıyan araca trafikten men ve para cezası

28 işçiyi taşıyan araca trafikten men ve para cezası

28 işçiyi taşıyan araca trafikten men ve para cezası

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