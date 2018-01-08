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28 Şubat davası görülmeye başlandı

Savcılığın 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği 28 Şubat davasında yargı süreci işlemeye başladı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi isimler mahkemede hazır bulundu

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 12:31..
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28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Ankara Adliyesi'nde başladı. Bazı sanıklar, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

28 Şubat davası görülmeye başlandı


103 SANIĞIN DAVASI GÖRÜLÜYOR

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilirken davanın bugünkü celsesinde sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapacak.

28 Şubat davası görülmeye başlandı

Sanık emekli Orgeneral Doğan ise, Ankara Adliyesi’ne girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

28 Şubat davasının bir "kumpas davası" olduğunu iddia eden Doğan, davanın iddianamesini hazırlayan savcı Mustafa Bilgili ile bazı yargı mensuplarının FETÖ’den içeride olduğunu söyledi. Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını öne sürdü.

28 Şubat davası görülmeye başlandı


"KENDİ HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"

Davanın açılması için sahte deliller ortaya konulduğunu savunan Doğan, "Bunun birincisi eylem planı, ikincisi ise Batı Çalışma Grubu konsepti. Konsept dokümanının aslı mahkeme dosyasındadır. Suç unsurunun dayandığı imza dijital belgedir. Bu CD’nin sahte olduğu, delil niteliği olmadığı bilirkişi raporunda ispat edilmiştir. Daha önce bilirkişi raporu veren herkes içeridedir. Bunun nasıl sürdürüldüğüne ben şaşıyorum. Sanıklar maddi ve manevi olarak yıpratılıyor. Ben 10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Batı Çalışma Grubu’ndan talimat veren tek bir delil göstersinler, her şeye hazırım." diye konuştu.

28 Şubat davası görülmeye başlandı

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28 Şubat davası görülmeye başlandı


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