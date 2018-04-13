28 Şubat davasında askerlerin rütbeleri söküldü

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı.

RÜTBELERİNİN SÖKÜLMESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, aralarında İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak sanıkları adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Öte yandan, hapis cezası kararı verilen sanıkların rütbelerinin sökülmesine hükmedildi.

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21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Verilen aranın tamamlanması ile nihai kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Halil Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri’nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

TUTUKLAMA YOK

Sanıkların duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ancak müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi.

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