28 Şubat Davası'nda avukatlar karara itiraz etti

28 Şubat 1997'de yaşananlarla ilgili mahkeme bugün kararını açıkladı.

21 SANIK MÜEBBET ALDI AMA TUTUKLANMADI

Mahkeme, İsmail Hakkı Karadayı, Kemal Gürüz, Çetin Doğan, Çevik Bir gibi isimlerin de yer aldığı 21 sanık için müebbet kararı verdi ancak yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi, adli kontrol şartı verildi.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları ise, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle itiraz dilekçesi verdi.

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