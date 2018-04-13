28 Şubat davasında karar öncesi Çevik Bir'den açıklama

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, 28 Şubat dönemine ilişkin aralarında kendisinin de bulunduğu 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın hükmü açıklanmadan önce, verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"1997'DE BRİFİNG VERİLDİ"

"İnşallah herkes için hayırlısı olur" diyen Bir, FETÖ savcılarının söz konusu iddianameyi hazırladığı iddialarının hatırlatılmasının ardından şöyle konuştu: "Zaten bütün davalar. Bizim davamız. 1997'de devlete FETÖ tehlikesi duyurulmuştur. 1997'de Genelkurmay Başkanlığı, rahmetli Demirel'e brifing veriyor. Bu brifingde FETÖ tehdidini devlete aktarıyoruz. Onun üzerine rahmetli Demirel, birtakım düzenlemeler oluyor. Aradan 8-9 ay geçiyor; 1998'de yine rahmetli Demirel'e makamında brifing veriliyor. FETÖ tehdidi rahmetli Demirel'e anlatılıyor. Bu, 1998 yılında oluyor. 17 Mart 1998'de makamında veriliyor. Daha sonra rahmetli Demirel bunu 10 gün sonra yapılacak, 27 Mart 1998'deki MGK toplantısı gündemine aldırıyor. MGK'de de bu konuşuluyor.

"İNŞALLAH HAYIRLISIYLA BİTER"

Genelkurmay Başkanlığı tarafından MGK'nin bu brifinginde FETÖ tehdidi anlatılıyor. Artı, suçlanmakta olduğumuz Batı Çalışma Grubu'nun da yasal Genelkurmay Başkanlığı çalışması olduğu gündeminde var. Bu brifing dinlenilsin, bizim davamızın yasal olduğu o brifingde de yer alıyor. Onun için bir şey yapılamadı. Seneler geçtikten sonra bu dava yapılıyor. İnşallah hayırlısıyla biter."

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