28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, cansız bedenine ulaşılan Leyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Leyla'da darp ve istismar yok, açlıktan yaşamını yitirmiş" dedi.

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Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Seçim sonrası yapılan ankette, CHP'nin yoksul kesimlere ulaşamadığı için kaybettiği bir kez daha tespit edildi.