Geçtiğimiz Nisan ayında sonuçlanan 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda şu ifadeler yer aldı.
"EYLEMLERLE HÜKÜMETİN İSTİFASI ARASINDA BAĞ VAR"
28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi.
28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildi.
"KARADAYI HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK İSTEDİ"
Gerekçeli kararda, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin TSK'ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı.
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