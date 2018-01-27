Evli ve 3 çocuk annesi Songül Kılıçsallayan, eğitim için gittiği Avusturya’da da peçete toplamayı sürdürürken, 28 yıldır topladığı peçetelerini muhafaza etmekte güçlük çekiyor.

Kılıçsallayan, birbirinden renkli ve farklı boyutlardaki peçeteleri gelen misafirlerine sergilemeyi de ihmal etmiyor.

28 yılda 5 bin peçete topladı VİDEO

"5 BİN CİVARI PEÇETEM VAR"

Peçete koleksiyonunu ailesinin desteklediğini, kendisinden sonra çocuklarına bırakacağını söyleyen Songül Kılıçsallayan, "İlkokulda resim öğretmenimizin verdiği patates baskısı ödevimi peçeteye yapmıştım. Daha sonra ilgimi çekti ve dönemin çizgi film karakterlerini peçeteye çizmeye başladım. Ardından yurt dışına eğitime gitmiştim oradan da çeşitli peçeteler topladım. O zamandan bu zamana kadar peçete koleksiyonuna devam ettiriyorum. 5 bin civarı peçetem var, ben bu zamana kadar biriktirdim getirdim ve bundan sonrada bu peçeteleri çocuklarım toplamaya devam ettirirler inşallah. Arada sırada peçetelerimi çıkartıp gelen misafirlerime sergiliyorum, çocuklarımla da vakit geçirip mutlu oluyorum. Kocam ve çocuklarımın da desteğini alarak bu peçete koleksiyonunu götürebildiğim yere kadar götürmeyi hedefliyorum." dedi.