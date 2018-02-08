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Deyrizor'da Rejimin saldırdığı YPG'yi ABD korudu

Suriye'de Esad'a bağlı rejim askerleri Deyrizor'da YPG'li teröristlere saldırdı. Karargahı basan Esad askerleri, terörist YPG'nin ortağı ABD askerleri tarafından püskürtüldü.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 11:14..
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Deyrizor'da Rejimin saldırdığı YPG'yi ABD korudu

Suriye'de planlar kızışmaya devam ediyor. Rejim güçleri, özellikle petrol bölgelerinde yuvalanan PYD/PKK/YPG unsurlarını temizlemek için yaptığı operasyonlar ABD tarafından engelleniyor.

Rejime bağlı askerlerin Deyrizor baskını, ABD'nin püskürtmesi ile sonlandı.

Deyrizor'da Rejimin saldırdığı YPG'yi ABD korudu

DEYRİZOR'A REJİM BASKINI

Deyrizor'da bulunan SGD adı altındaki karargah binası Suriye rejimine bağlı güçler tarafından geçtiğimiz günlerde basıldı. Bölgeyi temizlemek için karargahı hedef alan rejim askerleri ile teröristler artasında çatışma yaşandı.

ABD'NİN ACİL MÜDAHALESİ

Yaşanan çatışma ile zor duruma düşen teröristler acil durum uyarısı ile ABD'li müttefiklerine haber verdiler. Bölgede bulunan ABD askerleri de olay yerine gelerek teröristlerin rejim askerleri ile girdikleri çatışmaya destek verirken, karşılaştıkları çatıma sonrasında rejim birlikleri bölgeden geri çekilmek durumunda kaldı.

Çatışmada 100 kişinin öldüğü belirtilirken olaya ilişkin rejim tarafından bir açıklama yapılmadı.

BASKINDA PETROL VURGUSU

CNN televizyonuna konuşan ABD'li bir ordu yetkilisi, teröristlere yönelik saldırının büyük ihtimalle, Eylül ayında DEAŞ'tan geri alınan, petrol yataklarını da içeren toprakları ele geçirme girişimi olduğunu kaydetti.

Deyrizor'da Rejimin saldırdığı YPG'yi ABD korudu

Bölgede uzun süredir konuşlanan YPG ve ABD orduları petrol yatağı olan ve Suriye'deki en büyük petrol sahası olan Deyrizor'u bırakmak istemiyor. Bununla birlikte daha önce de Rus orduları YPG'nin bölgeye girmesini engellemek için Suriye deniz sahasında bulunan denizaltı ve gemilerinden füze ateşlemiş, bölgeyi ateş hattına çevirmişi.

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