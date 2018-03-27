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Doğu Guta havadan görüntülendi

Doğu Guta'da 5 yıldır ablukaya direnen siviller, zorunlu tahliye anlaşması gereği evlerini terk ederken, bölge, yıkılmış binalar, camiler ve tahrip olmuş yollardan ibaret.

AA | 27.03.2018 - 12:46..
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Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği Doğu Guta'da zorunlu tahliyeler sırasında havadan çekilen görüntülerde, az sayıdaki sivillerin motosikletlerle eşyalarını taşıyarak "enkaz kent"e dönen bölgeyi terk ettiği görülüyor.

Arbin'in farklı mahallelerinden görüntülerde, az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor.

Görüntülerde insanlardan çok ağır hasar almış apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor.

Doğu Guta havadan görüntülendi

Doğu Guta havadan görüntülendi VİDEO

İBADETHANELER YERLE BİR EDİLDİ

Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor. Teraslarda su depoları, güneş enerjisi panelleri seçilebiliyor.

Bir dairenin balkonunda ise çamaşır asılı olduğu görülüyor.

Farklı mahallelerde yaşam alanlarının tümü yıkılmışken, minaresi sağlam kalmış 3-4 cami göze çarpıyor. Ancak yeşil bir alana bakan caminin minaresinin kubbesinin üstüne devrilmesi görüntüye yansıyor. Bir başka camiin ise tamamen yıkıldığı, yalnızca mihrabının ayakta kaldığı görülüyor.

Doğu Guta havadan görüntülendi

11 BİN KİŞİ BÖLGEYİ TERKETTİ

Bir kavşaktaki göbeğe yapılmış süs havuzu ise saldırılarda zarar görmeyen tek yapı.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart'ta başlamıştı.

Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 4 konvoyla 11 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken, saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise anlaşma kapsamına henüz alınmadı.

Doğu Guta havadan görüntülendi

Doğu Guta havadan görüntülendi

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