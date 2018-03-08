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Yunanistan'da emeklilerden gösteri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, maaşlarında yapılan kesintileri protesto etti.

AA | 08.03.2018 - 15:18..
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Kotzia Meydanı'nda bir araya gelen emekliler Çalışma Bakanlığına yürüdü.

Kemer sıkma önlemleri ve hükümet politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, "Maaşları kesmeyin, boğazınızdan kesin" yazılı pankart taşıdı.

Yunanistan'da emeklilerden gösteri

YÜZDE 40 ORANINDA KESİNTİ YAPILDI

Yunanistan ve uluslararası kreditörleri arasındaki kurtarma paketi reform müzakereleri kapsamında, emeklilik maaşlarında kesinti yapılıyor.

Mali kriz boyunca alınan kemer sıkma önlemleri sebebiyle emeklilerin gelirlerinin ortalama yüzde 40 oranında azaldığı belirtildi.

Yunanistan'da emeklilerden gösteri

Yunanistan'da emeklilerden gösteri

Yunanistan'da emeklilerden gösteri

Yunanistan'da emeklilerden gösteri

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