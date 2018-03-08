Yunanistan'da emeklilerden gösteri

Kotzia Meydanı'nda bir araya gelen emekliler Çalışma Bakanlığına yürüdü.
Kemer sıkma önlemleri ve hükümet politikalarına karşı sloganlar atan göstericiler, "Maaşları kesmeyin, boğazınızdan kesin" yazılı pankart taşıdı.
YÜZDE 40 ORANINDA KESİNTİ YAPILDI
Yunanistan ve uluslararası kreditörleri arasındaki kurtarma paketi reform müzakereleri kapsamında, emeklilik maaşlarında kesinti yapılıyor.
Mali kriz boyunca alınan kemer sıkma önlemleri sebebiyle emeklilerin gelirlerinin ortalama yüzde 40 oranında azaldığı belirtildi.