Yunanistan'da emeklilerden gösteri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "CHP seçime girecek ve iktidar olacak" dedi.

Antalya'da Kur'an Kursu hocasının boğazına kılıç dayayıp, çırılçıplak soyan ve hayat kadınıyla ilişkiye zorlayan iki şüpheliden biri yakalandı.

Motor sporlarında görsel şov açısından kullanılan pist kızları (grid kızları) F1 ve diğer motor organizayonlarından kaldırılınca tepki göstermişti. F1 başkanı grid kızlarını umursamadığını belirtti.

Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'

Ölüm sertliği olarak bilinen bu durum, bir insanın ölümünden 3-4 saat sonra halen gevşeyememiş olmasına verilen isimdir.

1 Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.

2 Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.

3 Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

4 A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması 2019 yılında yapılacak seçimler için ittifak yapan AK Parti ile MHP'ye destek oranı yüzde 50'yi aştı.

5 ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı’nda kullanılacağını açıkladı.

6 Irak kalkanı harekatı geliyor PKK terör örgütüne altın vuruş yapılacak. Suriye'den sonra Irak'taki terör kampları da yerle bir edilecek. Operasyonun ne zaman başlayacağı gizli olsa da gerçekleştirileceği resmen açıklandı.