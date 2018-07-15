taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

15 Temmuz'da kim ne yaptı

Milletin iradesine el koymak isteyen darbecilere karşı canını ortaya koyanlar meydanlara inerken, bazıları ATM kuyruklarındaydı.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
15 Temmuz'da kim ne yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da milli iradeyi ele geçirmek için kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

MİLLET DUR DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra; meydanlara inerek 'ya hürüz, ya ölürüz' anlayışıyla darbecilere karşı canını ortaya koyan millet, hain girişimi püskürttü.

15 Temmuz'da kim ne yaptı

MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR

Fetullahçı teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, bazıları keyifli bir beklenti içerisindeydi.

Darbenin başarılı olacağına inananlar, soluğu marketlerde ve ATM'lerde aldı.

Marketlere gidip yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar, bankalardaki tüm paralarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci teröristlere karşı güvenlik güçlerine talimat verirken..

15 Temmuz'da kim ne yaptı

FOTOĞRAF: Atatürk Havalimanı'nda darbecileri görünce Bakırköy'deki eve giden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları televizyondan izlerken..

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

45
BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

26
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

65
Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

36
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

15
Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

38
Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM