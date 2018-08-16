Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Ot Dergisi’ndeki yazılarıyla tanıdığımız Kutub Şimşek ile hem gerçekçi hem fantastik bir şekilde Doğu’yu ve Batı’yı anlattığı ilk kitabı Aynı Daldaydık hakkında konuştuk.

Kutub Şimşek: Bursalı bir yazar olsam, bunlar hiç sorulmayacaktı

7

Genetikte obezite yoksa “şanslı” insanlardansınız

Patates ve kızartması yapılan diğer sebzeler kilo almada birinci sınıf etken. Ancak genetiği obeziteye yatkın olmayan kişiler, bu sıralamadan çıkıyor. Uzmanlar bu kişileri “şanslı” olarak görüyor.