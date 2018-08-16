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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 3’ü çocuk 12 kişi yaralandı.

İHA | 16.08.2018 - 12:00..
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Bayramiç’e bağlı Köseler köyünden ilçe merkezine yakın elma bahçelerinde çalışmaya gelen işçileri taşıyan Hulusi Türkay idaresindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, baraj yakınlarında devrildi.

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Keskin virajların olduğu bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hulusi Türkay (37), Fatma Şener (49), Nurgül Akgün (35), Ayşenur Yetkin (15), Halime Güneş (47), Neslihan Güven (80), Ünzile Nur Türkay 14), Zülfiye Kara (66), Aysel Yetkin (46), Sami Güneş (13), Muharrem Güven (41) ve Ali Türkay (56), Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Yapılan ilk müdahalelerin ardından Ünzile Nur Türkay, Fatma Şener ve Ali Türkay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.


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