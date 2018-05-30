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ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

AA | 30.05.2018 - 16:22..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi sonuçlarını açıkladığını bildirdi.

SONUÇLAR ERKEN DUYURULDU

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanması beklenirken lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken duyuruldu. ALES'e 304 bin 821 aday başvurdu.

Sınav ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapıldı. 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 sorunun adaylara yönetildiği sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.

ALES sonuçları açıklandı

SINAV 6 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

6 Mayıs’ta yapılan sınavın sonuçlarına adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilir.

ALES sonuçları açıklandı

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