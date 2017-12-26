284 milyarlık elektrik faturası gelen kadının isyanı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti’nde yaşayan Mary Khoromansky adlı kadın, her ay gelen elektrik faturasındaki farkla şok yaşadı.

Elektrik dağıtım şirketinin gönderdiği 284 milyar dolar tutarındaydı. 58 yaşındaki Mary Khoromansky, faturanın fotoğrafını Facebook'tan paylaşarak, "Sahip olduğumuz her şeyi satsak da bu faturayı ödemek için yaklaşık 100 yıl daha çalışmamız gerekecek." dedi.

Türk Lirasıyla 1 trilyon lirayı aşan fatura, elektrik şirketinin hatası olduğu ortaya çıkarken, şirket aileye yeni fatura göndererek hatayı düzeltti.