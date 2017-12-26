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284 milyarlık elektrik faturası gelen kadının isyanı

ABD'de bir kadının evine gelen elektrik faturasının bedeli 284 milyar dolar.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 08:16..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti’nde yaşayan Mary Khoromansky adlı kadın, her ay gelen elektrik faturasındaki farkla şok yaşadı.

284 milyarlık elektrik faturası gelen kadının isyanı

284 MİLYAR DOLARLIK FATURA

Elektrik dağıtım şirketinin gönderdiği 284 milyar dolar tutarındaydı. 58 yaşındaki Mary Khoromansky, faturanın fotoğrafını Facebook'tan paylaşarak, "Sahip olduğumuz her şeyi satsak da bu faturayı ödemek için yaklaşık 100 yıl daha çalışmamız gerekecek." dedi.

Türk Lirasıyla 1 trilyon lirayı aşan fatura, elektrik şirketinin hatası olduğu ortaya çıkarken, şirket aileye yeni fatura göndererek hatayı düzeltti.

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