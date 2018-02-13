Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat devam ediyor.

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.