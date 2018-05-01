yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
DAR BİR ÇEMBER İÇİNDE
Dar Bir Çember İçinde, Behçet Necatigil’le Kâmuran Şipal’in 1948-1972 yılları arasında birbirlerine yazdık¬ları 32 mektuptan oluşuyor. Yaşamlarının, yazı ve çeviri uğraşlarının, edebiyat anlayışlarının yanı sıra dönemin edebiyat ortamının ipuçlarıyla, dahası giderek güçlenen bir dostluğun izleriyle dolu mektuplar, onların kişiliklerini yansıtan birer belge...
Dar Bir Çemberin İçinde
Behçet Necatigil, Kâmuran Şipal
Yapı Kredi Yay.
S.: 128
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NE MUTLU MUTLULARA
Adını Borges’in bir cümlesinden alan Ne Mutlu Mutlulara, artık hükmedemedikleri gündelik hayatın girdabına kapılmış on sekiz karakterin art arda söz aldığı çağdaş bir insanlık komedisi.
Ne Mutlu Mutlulara
Yasmina Reza
Aysel Bora
Can Yay.
S.: 152
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ORHAN PAMUK'UN EDEBİ DÜNYASI
Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, Orhan Pamuk’un 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının ardından yazar için düzenlenen ilk uluslararası nitelikte sempozyuma sunulan bildirilerin makalelerinden oluşuyor.
Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası
Nüket Esen - Engin Kılıç
Yapı Kredi Yay.
S.: 288
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PERDELER
Perdeler’in savrulan kahramanları, Türkiye’nin son otuz yılda değişen ruh halini hikâye ediyor...
Perdeler
Ayşen Bayazıt Melik
Can Yay.
S.: 184
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BUGÜN HİÇBİR ŞEY YAZMADIM
Olağanüstü detaycılığı ve akışkan diliyle bu hikâyeler, herhangi bir kapı çalınmasının bürokrasi labirentinde kaybolmak, hatta ceza kamplarına yollanmak anlamına geldiği topraklardaki günlük yaşamın gerilimini yakalıyor.
Bugün Hiçbir Şey Yazmadım
Daniil Kharms
Çev.: Erdem Erim
Everest Yay.
S.: 305
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KALBİNDEKİ CEVAP
Bir çocuğun kendini ve dünyayı keşfetme öyküsü. Sıcak, samimi, ve cesur... “Kalbinin peşinden giden ne keşfeder?” diye sordu Aden. “Kendini” dedi Edi. Bu kitap bir bilge ile bir çocuğun arasında geçen sevgi ve mesaj dolu bir sohbetten oluşuyor. Kendini keşif yolunda insanı yüreklendiren ve kalbe dokunan sıcacık bir öykü...
Kalbindeki Cevap
Canev Tatar
Altın Kitaplar
S.: 48
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HALİDE
Bu kitap bir cesur kadın Halide Edib Adıvar'ın yaşadıkları, fikirleri hakkında yazıldı...
Halide
Fatih Özcan, Yeşim Demir
Destek Yay.
S.: 424
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YAPABİLİRLİKLER YARATMAK
Martha C. Nussbaum, “Yapabilirlik Yaklaşımı” adını verdiği ve bir paradigma değişimini esas alan yaklaşımıyla yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için “yaşanabilir” bir dünya kurabilmenin incelikli arayışını sunuyor.
Yapabilirlikler Yaratmak
Martha C. Nussbaum
Çev.: Selda Somuncuoğlu
İletişim Yay.
S.: 240
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SİZ RAHAT YAŞAYASINIZ DİYE
Yusuf Atılgan gibi bir bakıma “saklı” bir yazarın ardında bıraktığı notlar her zaman heyecan vericidir. Atılgan’ın “Eşek Sırtındaki Saksağan” adlı bir roman yazdığı, sonra da o metni yok ettiği biliniyordu. Elinizdeki kitap, bu romanın yazarın sandığında bulunan giriş bölümüyle birlikte elyazılarından derlenen notlarını, şiirlerini, dergilerde kalmış kısa öykülerini ve yaptığı çevirilerden örnekleri içeriyor.
Siz Rahat Yaşayasınız Diye
Yusuf Atılgan
Can Yay.
S.: 256
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Damla Karakuş