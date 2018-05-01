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Yeni çıkanlar

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel Haber | 01.05.2018 - 11:30..
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Yeni çıkanlar

yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

Yeni çıkanlar

DAR BİR ÇEMBER İÇİNDE

Dar Bir Çember İçinde, Behçet Necatigil’le Kâmuran Şipal’in 1948-1972 yılları arasında birbirlerine yazdık¬ları 32 mektuptan oluşuyor. Yaşamlarının, yazı ve çeviri uğraşlarının, edebiyat anlayışlarının yanı sıra dönemin edebiyat ortamının ipuçlarıyla, dahası giderek güçlenen bir dostluğun izleriyle dolu mektuplar, onların kişiliklerini yansıtan birer belge...

Dar Bir Çemberin İçinde

Behçet Necatigil, Kâmuran Şipal

Yapı Kredi Yay.

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

NE MUTLU MUTLULARA

Adını Borges’in bir cümlesinden alan Ne Mutlu Mutlulara, artık hükmedemedikleri gündelik hayatın girdabına kapılmış on sekiz karakterin art arda söz aldığı çağdaş bir insanlık komedisi.

Ne Mutlu Mutlulara

Yasmina Reza

Aysel Bora

Can Yay.

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

ORHAN PAMUK'UN EDEBİ DÜNYASI

Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, Orhan Pamuk’un 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının ar­dından yazar için düzenlenen ilk uluslararası nitelikte sempozyuma sunulan bildirilerin makalelerinden olu­şuyor.

Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası

Nüket Esen - Engin Kılıç

Yapı Kredi Yay.

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

PERDELER

Perdeler’in savrulan kahramanları, Türkiye’nin son otuz yılda değişen ruh halini hikâye ediyor...

Perdeler

Ayşen Bayazıt Melik

Can Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

BUGÜN HİÇBİR ŞEY YAZMADIM

Olağanüstü detaycılığı ve akışkan diliyle bu hikâyeler, herhangi bir kapı çalınmasının bürokrasi labirentinde kaybolmak, hatta ceza kamplarına yollanmak anlamına geldiği topraklardaki günlük yaşamın gerilimini yakalıyor.

Bugün Hiçbir Şey Yazmadım

Daniil Kharms

Çev.: Erdem Erim

Everest Yay.

S.: 305

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

KALBİNDEKİ CEVAP

Bir çocuğun kendini ve dünyayı keşfetme öyküsü. Sıcak, samimi, ve cesur... “Kalbinin peşinden giden ne keşfeder?” diye sordu Aden. “Kendini” dedi Edi. Bu kitap bir bilge ile bir çocuğun arasında geçen sevgi ve mesaj dolu bir sohbetten oluşuyor. Kendini keşif yolunda insanı yüreklendiren ve kalbe dokunan sıcacık bir öykü...

Kalbindeki Cevap

Canev Tatar

Altın Kitaplar

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

HALİDE

Bu kitap bir cesur kadın Halide Edib Adıvar'ın yaşadıkları, fikirleri hakkında yazıldı...

Halide

Fatih Özcan, Yeşim Demir

Destek Yay.

S.: 424

Kitabı satın aalmak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

YAPABİLİRLİKLER YARATMAK

Martha C. Nussbaum, “Yapabilirlik Yaklaşımı” adını verdiği ve bir paradigma değişimini esas alan yaklaşımıyla yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için “yaşanabilir” bir dünya kurabilmenin incelikli arayışını sunuyor.

Yapabilirlikler Yaratmak

Martha C. Nussbaum

Çev.: Selda Somuncuoğlu

İletişim Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

SİZ RAHAT YAŞAYASINIZ DİYE

Yusuf Atılgan gibi bir bakıma “saklı” bir yazarın ardında bıraktığı notlar her zaman heyecan vericidir. Atılgan’ın “Eşek Sırtındaki Saksağan” adlı bir roman yazdığı, sonra da o metni yok ettiği biliniyordu. Elinizdeki kitap, bu romanın yazarın sandığında bulunan giriş bölümüyle birlikte elyazılarından derlenen notlarını, şiirlerini, dergilerde kalmış kısa öykülerini ve yaptığı çevirilerden örnekleri içeriyor.

Siz Rahat Yaşayasınız Diye

Yusuf Atılgan

Can Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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