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Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesinde 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

30.07.2017 - 10:46
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Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu.

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