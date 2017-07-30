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Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesinde 1 askerin şehit olduğu bildirildi.
30.07.2017 - 10:46
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Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu.
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