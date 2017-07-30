Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Çerkezköy'de CHP'li belediyenin, cadde düzenlemesi gerekçesiyle ağaçları sökmesi, tepkilere neden oldu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore, son kıtalararası füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu ve denemeyi ABD'ye "sert bir uyarı" diye tanımladı.