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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Sabah saatlerinde Fatih’te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA | 25.04.2018 - 07:32..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

KAPILAR KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih ilçesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

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