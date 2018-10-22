Balıkesir'de 29 Afgan ile bir organizatör yakalandı

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in bir uçuşunda ırkçı saldırı meydana geldi. Siyahi bir kadına ırkçı davranışlar sergileyen bir yolcuya kabin görevlileri de müdahale etmedi.

Yunanistan'da üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını protesto eden liseli öğrenciler Eğitim Bakanı'nın odasına baskın yaptı.

Sultangazi'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait bir araç kapalı bir otoparkta saklı vaziyette bulundu. Diplomatik plakalı araçta polis incelemesi yapılacak.

1 Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar Suudilerin gazeteci katliamı dünyada tepkilere neden olurken, ortaya çıkan ayrıntılar, olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan emekli zammının en az 108 lira olması bekleniyor.

3 CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor Plana göre İyi Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek, CHP Yavaş'ın karşısında aday çıkarmayacak. Buna karşın İyi Parti de diğer illerde CHP'yi destekleyecek.

4 Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, evli sevgilisiyle görüntülendi.

5 Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu CHP'li Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan 'parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışması'yla ilgili "Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

6 F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı Sivasspor ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, 9. haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu konuşan İsmail Köybaşı, "Birlikte olmak için kahvaltı yapıyoruz ama yine de top çizgiyi geçmiyor" dedi.