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Balıkesir'de 29 Afgan ile bir organizatör yakalandı

Jandarma ekipleri, Balıkesir'de 29 kaçak Afgan uyruklu göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.

İHA | 22.10.2018 - 14:21..
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Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen göçmenler yakalandı. Göçmenlerin parasını alarak yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör de jandarmadan kaçamadı.

Balıkesir'de 29 Afgan ile bir organizatör yakalandı

29 Afgan 1 organizatör yakalandı VİDEO


GÖÇMENLER AFGAN UYRUKLU

Saat 18.00 sıralarında Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Tek Evler mevkiinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri ağaçlık bir alanda saklananların olduğunu fark etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 30 kişiyi yakaladı. 16 çocuk, 6 kadın ve 8 erkekten oluşan grup, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Burada yapılan soruşturmada şahısların arasında bulunan Ramazan H. adlı kişinin organizatör olduğu belirlendi.

Balıkesir'de 29 Afgan ile bir organizatör yakalandı

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