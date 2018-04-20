29. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Her yıl kapılarını sinemaseverlere açan Uluslararası Ankara Film Festivali, bu sene 29'uncu kez sanatseverlerle buluşacak. Ünlü isimlerin katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen ve Türk sinemasının tanınmış simalarının katılımıyla MEB Şura Salonu'nda yapılan açılış töreninde, Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü ve Özge Uzun'un yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü sanatçı Menderes Samancılar'a, Sanat Çınarı Ödülü sanatçı Rüştü Asyalı'ya, Kitle İletişim Ödülü de Türkiye'de akademik alanda bilimsel ve hakemli ilk sinema dergisi olan Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi'ne verildi.

FESTİVAL 29 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

29 Nisan'a kadar sürecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkati çeken özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film ile Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği yarışmaları düzenlenecek.