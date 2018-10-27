29 Ekim: Ankara’nın büklüm büklüm yolları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

29 Ekim günü, Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesi anısına çıkacağın Ankara yolculuğuna bir renk olalım, rehber olalım istedik. Ata’nın huzuruna çıkıp görevini yaptıktan sonra, hazır oralara kadar gitmişken Ankara’nın tozunu yutarsın. Bu kente başkentlik yakışıyor; kuraklığında o asaleti ve siyasi havayı alıyorsun. Orta Anadolu'nun Anıtkabir’e yakışan memleketini tanımak, her parçasında Atatürk’ü bulmak ve tarihi serüvenine çıplak gözle şahit olmak için gidiyoruz. Memurunu, buz kestiren soğuğunu bir ‘Angaralıya’, bir de şehrin kendisine sorun.

BAŞKENT OLMANIN AĞIRLIĞI BİR BAŞKA...

Bu kentin sadece kendi yerlisine tattırdığı duygular var: Antalya’dan gelen adama bu şehrin sıcağını kolay kolay yaşatamazsın. Çünkü Ankara’da mekânların mimarisi değil, ortam önemlidir; dönen muhabbet, yanındaki insan özeldir. Mesai bitiminin ardından memurların,askerlerin veya calışanların manzarası gözüne kalabalık bir fotoğraf verebilir. Lakin bir banka oturup 1 saat kadar beklersen; manzaranın nasıl eridiğini, şehrin nasıl dinginleştiğini göreceksin.

(Kızılay Meydanı)

Ankara Ankara olmanın hakkını verdi her zaman. Başkent olmanın ağırlığını hakkıyla taşıdı, taşıyor...

ATA'NIN HUZURUNA ÇIKMADAN, ANKARA BAŞLAMAZ

Üç günlük bayram tatilini Ankara’da geçirmek için bundan daha güzel bir fırsat olamazdı. Şehir gezindeki ilk işin, kuşkusuz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, anıt mezarını ziyaret etmek olsun.

Binlerce insan bu özel günde, atanın huzurunda duasını edip, saygı duruşunda bulunacak. Barış Parkı’nı, Aslanlı Yol’u, Anıt blokunu, İstiklal Kulesini, İnönü’nün lahtini, Mehmetçik’in bayrağını ve tören alanını ziyaret ettikten sonra, binanın içerisinde, Atatürk’ün balmumu heykelini görüp, sesini dinleyebilirsin. Ankara’nın en güzel yerinde, en anlamlı mevkiinde bulunmanın gururu bir başka. İnsanların ilgisi, kalabalığın anıt önünde buluşması hoşuna gidecek.

ATAKULE'DEN ŞEHİR KALESİNE

Çankara’da bulunan kentin simgesi Atakule, ikinci durağın olabilir. Botanik parkına sırtını yaslayan yerde seyir teraslı alışveriş merkezini ve gurme restoranları bulacaksın. Hamamönü’nde kahvaltı sonrası Ankara Kalesi‘ne de mutlaka geçmelisin; Manzarayı seveceksin.

ANKARA'DA MÜZE SEVER

Ankara’nın politik havasına sanatı katan müzelerle devam edelim. Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Atatürk, Evi Müzesi, Hava Kuvvetleri Müzesi, TRT Müzesi ve dahası için seçimini yapıp, navigasyonları çalıştır.

(Etnografya Müzesi)

TÜYLER DİKEN DİKEN: ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ

Ulucanlar Cezaevi’nin yapılış tarihi, cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor. 1925 yılında inşa edilen cezaevinin geçmişi, Türk siyasi hayatından kesitler sunuyor adeta. O dönemdeki infazların gerçekleştiği duvarların arasında olmak tüylerini diken diken ediyor. Ulucanlar Cezaevi sadece infazların değil, tanınmış mahkûmları ile de tarihe ismini yazdırdı. Çok gazeteci girdi kapısından, çok şair bu dört duvarına arasında gün saydı. Nazım Hikmet de, Ahmet Arif de kaldı burada; Deniz Gezmiş de…

Mankenlerin hapishanede kullanılması ve hoparlörden aktarılan sesler derinden etkiliyor insanı. Bu müzeyi özellikle önermek istedim; tarihe dokunduğun bu ortamdan pişman olmayacaksın.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİNASI

Gelelim bir diğer Ankara ikoniğine: Kızılay, tüm Bakanlıklar ve TBMM’ye olan yakınlığı ile Ankara’nın merkez noktası. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından günümüzde kullanılmakta olan meclis binasının oradan geçip, tarihi siyasetin tozunu almadan dönmek olmaz. Meydan doğudan Ziya Gökalp Caddesi, batıdan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, kuzey-güney ekseninde ise Atatürk Bulvarı yollarının kesişiminde. Devlet’in kokusunu, siyasetin ve tarihin dokusunu buram buram hissedeceğin yerdesin.

Kızılay aynı zamanda hem eğlence hem de alışveriş olanaklarına sahip ender bölgelerden bir tanesi. Güvenpark, Kızılay Meydanı çevresinde zaman ayırmanı önereceğim ilk yer. Burada Başbakanlık binasını görebilir, TBMM müzesini ziyaret edebilirsin.

KUĞULARLA BULUŞALIM

Başkentin simge parkı Kuğulu da, yola çoluk çocuk çıktıysan, onları mutlu edecektir. Gençlik Parkı’na gidip lunaparkta eğlenmek de bir diğer seçeneğin.

HACI ARİFBEY KARNIMIZ AÇ...

Kuğulu Park’tan çıktıktan sonra bir Ankara gezisinde olmazsa olmaz yemek durağı Hacı Arifbey Restoranı. Eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in evinin karşısında Güniz Sokak’ta bulunan restoran hem karnını, hem de sohbetini doyuracak.

Mithatpaşa Caddesi’ne döndükten sonra dümdüz ilerleyerek Kocatepe Camii’ne çıkacaksın. Tıpkı İstanbul’un Sultan Ahmet’i gibi, Ankara’nın gözde camisi.

ODTÜ DE VAR TABİİ

Belki de gençliğinde yana yana test çözüp kazanmak istediğin ODTÜ Müzesi’ni de ziyarete gidelim. Gelişen ve değişen teknolojinin akışını belgelemek amacı ile açılan ODTÜ Bilim ve Teknoloji harikalarını görmek istersin. MÖ 7000 yılından itibaren Anadolu topraklarında değişime uğrayan ve gelişen teknolojinin akışını görmek ve belgelemek amacı taşıyan müze, keyifli eserlerle gününe renk katacak.

OTOBÜS MÜ, UÇAK MI, TREN Mİ?

Şehre karayolu ve havayoluyla ulaşım mümkün. İster Türkiye’nin her yerinden uygun fiyatlarla otobüs yolculuklarını tercih edebilir, istersen de şehir merkezine 25 km. uzaklıktaki havaalanını da tercih edebilirsin. Hızlı tren ayrılacılığını sona sakladım; 3 saatte şehirdesin.

NE YENİR?

Saç Kavurma

Kebap

Ankara Döneri

Pide

Yöresel Ankara kahvaltısı

Ankara tava

Beypazarı Güveci

Öllüğün Kölü

Beypazarı Kurusu

GEZEBİLECEĞİN DİĞER YERLER