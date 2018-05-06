Ankara, İzmir dahil 7 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın yarın sabaha kadar gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 7 ilde, rüzgarın batı ve güneybatıdan orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların İzmir, Ankara, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DOĞU ANADOLU'DA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Bu arada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 24

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26

Mamaklıların sel paniği



