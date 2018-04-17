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TEM'de kaza

Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA | 17.04.2018 - 10:27..
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Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

TEM'de kaza

KOCAELİ VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'da ambulansla hastaneye sevk edildi. Aksoy, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM'de kaza

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