290 bin TL çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te 12 Nisan'da meydana gelen olayda, bir bankadan para çeken şahsı takip eden kimliği belirsiz kişiler, park edilen aracın ön camını kırarak, araçtaki koltuk altına gizlenen 290 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Şahısların izini süren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların gri renkte bir otomobil ile kaçtıklarını belirledi.

MOBESE'DEN TAKİP

MOBESE kameralarından aracın izini süren ekipler, otomobilin plakasını da tespit etti. Ekipler, çevre illerdeki emniyet müdürlüklerine aracın plakasını bildirdi.

Adana'nın girişindeki polis ekipleri tarafından durdurulan A.G., S.G., E.K., Ş.Y., O.G. ve İ.G. gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 283 bin 31 TL ele geçirilirken, şahıslar Gaziantep'e gönderildi.