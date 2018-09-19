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Haruki Murakami Alternatif Nobel Ödülü'nden çekildi

Japon yazar Haruki Murakami, yedi kez kazanamadığı ve bu yıl da aday gösterildiği Alternatif Nobel Ödülü’nden çekildi. Böylelikle, Neil Gaiman’ın kazanma şansı iyice yükseldi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 17:03..
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Haruki Murakami Alternatif Nobel Ödülü'nden çekildi

Japon ve dünya edebiyatının önemli ismi Haruki Murakami aday gösterildiği Alternatif Nobel Edebiyat Ödülü'nden çekildiğini duyurdu. Bugüne kadar 7 defa aday gösterilen yazar, sekizincisinde kendi isteğiyle çekildi.

Ödülün Amerikalı bilim kurgu romanlarının yazarı Neil Gaiman'a gideceği kesin gibi. Zira geçen yılın nisan ayında yaşanan bir cinsel taciz skandalı yüzünden İsveç Akademisi dağılmış, Nobel Ödülleri ise 75 yıl aradan sonra ilk kez ertelenmişti.

Haruki Murakami Alternatif Nobel Ödülü'nden çekildi

İKİ ÖNEMLİ İSİM ADAY OLDU

Ama daha sonra, gönlü buna razı gelmeyen bir grup İsveçli edebiyat âşığı geçici olarak The New Academy adında geçici bir kurul kurdu ve bu yılki Nobel Ödülü’nün sahibini kendileri belirlemeye karar verdi.

Adaylar arasında da iki büyük isim vardı: Neil Gaiman ve Haruki Murakami. Murakami‘nin Nobel’e daha önce altı kez aday gösterildiği fakat bugüne dek hiç kazanamadığı gerçeği, Acaba bu kez de ödülü Gaiman’a mı kaptıracak sorularını doğurmuştu akıllarda.

"KİTABIMA ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Japon yazar bu tartışmalara erkenden son verdi ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gerekçe olarak sadece, "Kitabıma odaklanmak ve medyanın ilgisinden uzaklaşmak istiyorum," dedi.

Ancak bazı kesimler alternatif bir kurulun vereceği Nobel’den bilerek vazgeçtiğini ve olur da İsveç Akademisi sorunlarını çözüp Nobel’i dağıtmaya kaldığı yerden devam ederse asıl ödülden mahrum olmamak için bunu yaptığını ileri sürüyor.

Haruki Murakami Alternatif Nobel Ödülü'nden çekildi

Japon yazar Haruki Murakami

NEIL GAIMAN RAKİPSİZ KALDI

Öte yandan bu gelişme Neil Gaiman‘ı büyük oranda rakipsiz bıraktı. Her ne kadar karşısında Maryse Conde ve Kim Thuy olsa da büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Gaiman’ın ödülü kucaklayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

The New Academy’nin vereceği Nobel’in daha sonra İsveç Akademisi tarafından tanınıp tanınmayacağı henüz belirsiz elbette. Ama yeni kurulun ödüle ısrarla “Nobel” demesi ve geleneği devam ettirmeyi amaçlamaları arzularının bu yönde olduğunu gösteriyor.

Haruki Murakami Alternatif Nobel Ödülü'nden çekildi

ABD'li bilim kurgu romanlarının yazarı Neil Gaiman

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