İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

1 Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem Kandilli Rasathanesi, Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen depremin 3,6 büyüklüğünde ve 11,5 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

2 Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değilim ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin, Çin ile ticaret alanında yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye henüz yaklaşmadığını, ancak Çin ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

3 Havada tulum keyfi 46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliğinde havada tulum çaldılar.

4 Şiddetli yağışlar yolları dere yatağına çevirdi Karabük ve Safranbolu’da gece yarısı aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağışlar sonrası yollar adeta dere yatağına döndü.

5 YÖK'ten hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması açıklaması Yükseköğretim Kurulundan, hukuk fakültesi mezunları için, ilgili paydaşların da içinde bulunduğu bir süreçle meslek icra sınavının getirilmesinde yarar görüldüğü bildirildi.

6 Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi Bakan Albayrak talimat verdi; kamu kurumlarında kullanılan makam araçlarının sayısında ve sınıflarında tasarrufa gidilecek.