Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

Florya Sosyal Tesisleri'nde Hakkari'den gelen küçük Yağmur Güder ile basın mensuplarının karşısına çıkan Topbaş, toplantı sonunda damadının tekrar tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YARGIYI ETKİLEMEMEK LAZIM"

"Yargı kararını verirken lehte veya aleyhte hiçbir şekilde yorum yapılmaması lazım" diyen Topbaş, "Yargıyı etkilememek lazım. Burayı iki noktada değerlendiriyorum. Damadım veya FETÖ terör örgütünün değişik kollardaki terör faaliyetlerine katılan veya katılmayanlar ve katılanlar üzerindeki. Diğeri de benim şahsımla ilgili. Tabii ki terör üzerinde yapılan çalışmalar, özellikle FETÖ terör örgünün yaptığı ve maalesef Türkiye'yi karartma adına yaptığı hamleler, milletimiz tarafından bertaraf edildi. Tabii ki yargı önünde hesap verecekler. Ben, yargının tarafsızlığına inanıyorum ve güveniyorum." diye konuştu.

"YARGISAL SÜREÇTE HEP SESSİZ KALDIK"

Gerek kendisiyle gerek başkanlığını yaptığı kurum olan belediye ile ilgili yargısal süreçlerde hep sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getiren Topbaş, şöyle devam etti: "Yargıya olan güvenimizi hep dile getirdik. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini düşündük, ifade etmeye çalıştık. Maalesef görmekteyiz ki elinde bulgu ve delilleri olmadan, birileri kendince birtakım yorumlar yaparak ve bu yorumlar üzerinde kamuoyu oluşturarak, farkında olarak veya olmayarak tabii ki bu ileride nasıl gelişecek zaman içerisinde beraberce göreceğiz."

"YARGI ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE GÜCÜM YOK"

Kadir Topbaş'ın yargıyı etkilediğine ilişkin değerlendirmelerin gerçekçi olmadığının bu son olayla netlik kazandığını aktaran Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadir Topbaş'ın yargı üzerinde hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltında tutulması, 8.5 ay tutuklu kalması ve tekrar serbest bırakıldıktan sonra tekrardan 45 gün sonra yargılanmasının tutuklu olarak devam edilmesi amacıyla tutuklanmasının istenmesinden demek ki benim hiçbir şekilde dahlim olmadı. Bu apaçık ortaya çıktı. Öyle bir gücümüz olmadığı ortada. Öyle bir gücümüz olsa bile, asla siyasilerin ve bizlerin hangi konumda olursak olalım, yargıya müdahale etmeyi hiçbir şekilde aklımızdan geçirmememiz gerekiyor. Çünkü adalet mülkün temelidir."



