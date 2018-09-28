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İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.09.2018 - 10:51..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütten gelen talimatlar doğrultusunda İstanbul genelinde hususi araç ve belediye otobüsleri ile çeşitli noktalara yönelik molotoflu saldırı ve kundaklama olaylarına karıştıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

6 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 PKK’lı gözaltına alındı. Örgütün kırsal kadrosunda da yer alan PKK’lıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve eylem talimatlarının bulunduğu dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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