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Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda giriş yapıyor.

AA | 16.07.2018 - 14:32..
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Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Sabah erken saatlerden itibaren gümrük kapısına gelen gurbetçiler, pasaport kontrollerinin yapılması için beklemeye başladı.

Fransa'dan gelen Kenan Özdeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini geçirmek için ülkesine geldiğini ve sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

"TÜRKİYE FRANSA'YA 20 KAT FARK ATMIŞTIR"

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, her geçen gün daha da ileri gittiğini ifade eden Özdeş, "Avrupa bizi çok geri görüyor ama durum böyle değil, ülkemiz gelişiyor hep ileri gidiyor. 20 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Türkiye bu sürede Fransa'ya 20 kat fark atmıştır." dedi.

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Hollanda'dan Aksaray'a giden Sercan Beyaz ise Türkiye'ye girince büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Allah kimseyi vatanından ve toprağından ayrı bırakmasın." diye konuştu.

24 SAATTE 35 BİN GİRİŞ

Bu arada, son 24 saatte Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda yaklaşık 35 binden fazla kişinin giriş yaptığı öğrenildi.

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

BEKLEME SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu ifade etti.

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

Gurbetçiler tatil için ülkelerine dönüyor

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