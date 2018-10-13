Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest kalmasının ardaından kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Erdoğan, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"TÜRK YARGISI KARARINI BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE VERDİ"

"Sayın Başkan Donald Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE"

Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."