taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8011
EURO
4,7042
ALTIN
163,06
PETR
62,7800

İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

DHA | 14.02.2018 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da PKK operasyonu

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

26 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH'le yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DİJİTAL CİHAZLARI İNCELENECEK

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sokak ortasında nişanlısı darbetti
Adana'da bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.
Ardahan ve Kars'ta kırmızı cıva operasyonu: 5 gözaltı
Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvanın yanı sıra, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.
Şoförün şehit annesine hakareti kadın savcıyı da ağlattı
Adana'da halk otobüsü şoförü tarafından 2.5 lira ücret yüzünden hakarete uğrayan şehit annesinin görüntülerini izleyen kadın savcının da ağladığı ortaya çıktı.
TSK: 1485 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın son rakamlarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

128
Martin Schulz istifa etti

Martin Schulz istifa etti

99
Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

95
Fransa'dan Esad'a vururuz tehdidi

Fransa'dan Esad'a vururuz tehdidi

126
ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

81
Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

20
Galatasaray'da yerli oyuncular 7 ay para almadı

Galatasaray'da yerli oyuncular 7 ay para almadı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM