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Dünyanın en kısa savaşı: Zanzibar

İnsanlık tarihi boyunca türlü sebeplerden dolayı milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşlardan biri, 'dünyanın en kısa savaşı' rekoruyla sadece 40 dakika sürdü.

Özel Haber | 04.05.2018 - 12:25..
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Selen KALDIRIM / [email protected]

Tarih, ihtilal ve bağımsızlık mücadelesinden toprak kavgasına, ateşkes ile sonuçlananlardan yüzyıllar süren savaşlara kadar birçok muharebe gördü. Bu savaşlardan en uzunu Hollanda ile Scilly arasında gerçekleşen Üç Yüz Otuz Beş Yıl Savaşı'ydı. Tarihe damga vuran bir savaş da 'en kısa süren meydan savaşı' unvanıyla yaklaşık 2 saat süren Mohaç Meydan Muharebesi oldu.

1896 senesinde İngiltere ve Zanzibar arasında çıkan savaşın başlayıp bitmesi ise sadece 40 dakika. Evet; kulağa garip gelse de, sömürgeci İngilizlerin ve Zanzibar yönetiminin karşı karşıya geldiği bu savaş tam olarak 40 dakikalık bir süreyle dünyanın en kısa savaşı olarak tarihe geçti.

‘Peki bu iki ülke arasında nasıl bir problem vardı, 40 dakikada neyin savaşını verdiler, nasıl oldu da bu kadar kısa sürede sonuçlandı’ diye düşünmeden edemiyor insan.

İNGİLİZ SÖMÜRGE ADASI: ZANZİBAR

1890’da İngiltere ve Almanya tarafından imzalanan antlaşmaya göre, stratejik açıdan önemli olan Doğu Afrika adası Zanzibar, İngiliz İmparatorluğu’nun etkisi altındaydı.

Dünyanın en kısa savaşı: Zanzibar

BARGHASH BAĞIMSIZLIK İSTİYORDU

Zanzibar sultanı Hamad bin Thuwaini’nin 25 Ağustos 1896′ta ölümünden sonra, yeni sultan Khalid bin Barghash oldu. Barghash İngiliz himayesinden kurtulup, bağımsızlığını ilan ederek kendi imparatorluğunu kurmak istiyordu. Gel gelelim İngilizler için böyle bir ‘imkân’ söz konusu değildi. Tahta oturan Barghash’ın başına buyruk tavırları, sömürgeci devleti rahatsız etmeye başlamıştı.

Dünyanın en kısa savaşı: Zanzibar

İNGİLTERE HAMUD BİN MUHAMMED’İ TAHTA GETİRDİ

İngiltere, boşalan yönetim koltuğuna Hamud bin Muhammed’i getirerek fitili ateşledi. Bu sebeple Barghash’a tahttan inmesi için baskı yapmaya başladı. Tahta kazık çakan Barghash’ın oradan inmeye hiç niyeti yoktu.

SAVAŞ ÇIKTI

Tahtan inme emrini reddeden Barghash’ı zorla tahtan indirmek isteyen İngilizler, Zanzibar’a savaş ilan etti. Zanzibar sahilinden limana yaklaşan 5 İngiliz gemisi 27 Ağustos günü ateş için hazır bekliyordu.

Dünyanın en kısa savaşı: Zanzibar

40 DAKİKADA ZANZİBARİ PÜSKÜRTTÜLER

Savaşın başlamasıyla Zanzibar gemileri İngiliz donanmaları tarafından batırıldı, sahil güvenlik birimleri yok edildi.  İngilizlerin Barghash’ın olmayan imparatorluğunu yenmesi 40 dakikalarını aldı.

Dünyanın en kısa savaşı: Zanzibar

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