taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,0944
EURO
4,9225
ALTIN
172,16
PETR
74,0100

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 vakumlu poşetin içerisinde 100 gram uyuşturucu bulunud.

İHA | 01.05.2018 - 14:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak suçluların azaltılması için yapılan operasyonda 4 adet vakumlu poşet içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

OPERASYON BAŞLATILDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ederek ve satış yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon başlatıldı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

VAKUMLU POŞETTE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sokak suçluların azaltılması ve uyuşturucu satışların önüne geçilmesi için il merkezinde yapılan operasyonda 4 adet vakumlu poşet içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmaniye'de kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi öldü
Osmaniye'de üniversite öğrencisi Muharrem Kalay (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Van'da eşiyle tartışan öğretmen av tüfeğiyle intihar etti
Sınıf öğretmeni Ali K., eşi ile tartıştıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyip, av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Gaziantep'te çimento yüklü kamyon devrildi sürücü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Yatmaz (50) yaşamını yitirdi.
56 kaçak şahıs bir minibüste yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde kapan atılarak durdurulan minibüste 56 kaçak şahıs yakalanırken, sürücü ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

106
Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

88
Messi 1000. golünü attı

Messi 1000. golünü attı

42
Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

92
AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

41
Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

43
1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM