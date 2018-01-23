2B arazi başvuruları mart ayında sona eriyor

2017 yılının eylül ayında sona ermesi planlanan 2B arazi başvuruları devam ediyor.

SÜRE 7 MART'A KADAR UZATILDI

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim'de aldığı bir kararla başvuru sürelerini 7 Mart 2018'e kadar uzattı.

KARARDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER

Bu karardan yararlanabilecek kişiler ise; süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler olarak sıralandı.

GEREKLİ BELGELER

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken; nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuzu, tüzel kişiler için ise yetki belgesi, bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı gibi belgelerin alınması gerekiyor.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı için de süre bir yıl uzatılmıştı. 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler için 7 Eylül 2018 tarihine kadar müracaat edilebilecek.