2/B arazilerinde 200 bin kişiye yeni şans

Düzenleme ile 2/B taşınmazları satışlarından daha fazla vatandaşın yararlanması için süresi içinde başvurmayanlara 6 ay süre getirildi. Başvuru yapma için son gün 7 Mart 2017 (bugün) doldu.

2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin toplam miktarı 185 bin 59 hektarı buluyor. Bu kapsamda 6292 sayılı Kanun'un Geçici 4'üncü maddesi ile 2/B arazilerinde usullere uymadığı için hakkını kaybetmek üzere olan yaklaşık 200 bin vatandaşa yeniden bir şans verildi.

630 BİN HAK SAHİBİ VAR

2/B kapsamında bugüne kadar 630 bin hak sahibinin 450 bin kadarına taşınmazlar satıldı. Söz konusu satışların değeri 9 milyar lirayı buluyor. Bu tutarın 6 milyar liralık kısmı, tahsil edilmiş bulunuyor. Geri kalan 3 milyar liralık kısım ise taksitlendirildi. Ancak 2/B arazilerini satın almak için başvuruda bulunup, peşinatını yatırdıktan sonra taksitlendirme yapan kişilerden yaklaşık 20 bininin iki taksitini aksattığı tespit edildi. İkiden fazla taksidini vadesinde ödemeyenlere 6 ay içinde ödeme süresi getirildi.

TÜFE FARKIYLA ÖDEYECEKLER

Düzenlemeyle 2/B arazisi almak için süresi içinde başvurmayan 120 bin kişi için yeniden 6 aylık süre verildi. Satış bedeli konusunda 3 aylık sürenin bittiği günden ödeme yapacağı güne kadar geçecek süre için de Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık tüketici fiyatları endeksi toplamında artırılarak hesaplanacak. Vade farkı şartı, 2/B arazisine talip olup peşinatı ödemeyenler için de geçerli.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL

Hazineye ait tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik başvurunun süresi de 7 Eylül 2017'ye kadar uzatıldı. 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de satış kapsamına alındı. Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verildi ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilecek.