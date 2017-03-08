2B'de süre 6 ay uzatıldı

"2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

Buna göre, 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, dünden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.